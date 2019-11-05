Семье с тройняшками навязывают квартиру, в которой невозможно жить

Буквально неделю назад "РГ" в своем региональном выпуске писала, как много делают власти для семей с детьми. Так, 26 сентября губернатор Голубев подписал постановление о том, что многодетные семьи, у которых трое и более детей-близнецов, получают государственную поддержку при приобретении жилья в первую очередь. Раньше они становились в льготную очередь многодетных, а теперь имеют право получить его сразу. И в правительстве сообщили, что в этом году жилье с гос­поддержкой приобрели 45 многодетных семей.

Но как на местах выполняют благородный почин и как на самом деле тратятся деньги, выделенные из бюджета?

У семьи Вадима и Виктории Каримовых в 2016 году случилась неожиданная радость. Они мечтали о ребенке, а когда на УЗИ выяснилось, что будет двойня, они стали счастливы вдвойне. При родах их ожидал новый сюрприз: на свет появился и третий ребенок. В семье стало сразу две девочки и мальчик. К радости примешивалась растерянность: как управляться, как разместиться? Вадим и Вика живут в стареньком доме в Новочеркасске, в квартире площадью 36 квадратных метров. Там даже третью кроватку поставить некуда.

И тут на помощь пришло государство. Правда, о своих правах новоиспеченные родители узнали не сразу. Когда Вадим пришел в городскую администрацию, чиновница, выяснив, что ему исполнилось 43 года, заявила, что льготы ему уже не положены: чай не молодая семья. И лишь спустя время Вадим случайно увидел в газете статью, в которой было написано, что при рождении тройняшек жилье полагается независимо от статуса семьи. Снова пошел в администрацию, показал номер постановления. Каримовых поставили в очередь, и уже на следующий год деньги на приобретение квартиры были заложены в бюджет 2019 года - два миллиона 183 тысячи рублей.

Когда прошли торги и на сайте госзакупок появился адрес квартиры - Парковый, 6, обрадованный Вадим тут же отправился смотреть ее. Добираться до дома пришлось за 20 километров, в поселок Донской, который хоть и считается районом Новочеркасска, но расположен за городом. До ближайшей остановки - 500 метров. Чтобы добраться до места работы и обратно, обоим родителям придется отмахивать по сорок километров в день, так же далеко до детского сада, который уже посещают дети, и до больницы. Но главное, сама квартира оказалась непригодна для проживания большой семьи с маленькими детьми. Дом безнадежно старый, квартира давно не переживала ремонта, на кухне обвалилась плитка, счетчики сломаны. И располагается на пятом этаже в доме без лифта. Туда даже обычную коляску не затащишь, а как быть с трехместной?

Вернувшись домой, Вадим просмотрел объявления на сайте продажи недвижимости и обнаружил там эту самую квартиру. Ее выставляли сразу два агентства - за 799 тысяч рублей.

"Получается, меня наказали квартирой", - разводит руками глава семейства

"Получается, что администрация приобретала квартиру, которая стоила 799 тысяч, за 1900 тысяч?" - возмутился он. "Не может быть!" - воскликнул очередной чиновник в мэрии, когда Вадим продемонстрировал скриншоты объявлений.

Вадим стал бороться. Но жалобы в антимонопольную службу, прокуратуру, минстрой эффекта не возымели. Приходили красивые отписки о том, что "контроль в отношении расходов, связанных с закупками, осуществляется органом муниципального финансового контроля - органом местной администрации". Борьба продолжается уже четыре месяца, и за это время он вместе с бойцами Общероссийского народного фронта, которые также подключились к решению проблемы, узнал всю подноготную выделения жилья.

- Каримовы обратились к нам в апреле, - рассказывает член регионального штаба ОНФ в Ростовской области, координатор проекта "За честные закупки" Галина Лебедь. - Вместе со своими детьми они были включены в программу предоставления жилых помещений и расходования субвенций на осуществление полномочий по предоставлению жилых помещений отдельным категориям граждан в связи с рождением троих близнецов.

Объявление о продаже квартиры за 799 000 рублей. А купили ее, получается, за 1 900 000 рублей. Фото: Лариса Ионова

Сейчас Каримовым пытаются навязать квартиру, которая абсолютно непригодна для проживания. Квартира эта, согласно закону, была приобретена для целевого использования по программе на торгах. Департаментом строительства и городского развития администрации города Новочеркасска на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок была размещена закупка № 0158600000719000009. Объект закупки - приобретение жилых помещений в муниципальную собственность Новочеркасска для предоставления по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеются трое и более детей-близнецов. В конкурсе участвовали две фирмы, одна выставила квартиру в новом доме на первом этаже стоимостью один миллион 939 тысяч рублей, другая - квартиру на пятом этаже старого дома за один миллион 900 тысяч. Та, у которой ниже стоимость, и победила. Но при составлении технического задания заказчик, администрация Новочеркасска, не стал брать во внимание, что приобретается квартира для семьи с тремя малолетними близнецами. Иначе на конкурс не попала бы квартира на верхнем этаже при отсутствии лифта в доме на окраине, где никакой инфраструктуры.

- Никто не подумал, что матери будет проблематично с тремя новорожденными детьми подниматься по лестнице на высокий этаж, чтобы попасть в приобретенную для них квартиру. В техническом задании не был указан максимальный год постройки жилого дома. Понятно, что квартиры в старом фонде стоят в разы дешевле, чем квартиры в новостройке, следовательно, при неуказании года постройки в конкурсной документации квартиры старого фонда могут быть проданы по цене квартиры в новостройке, что неизбежно повлечет за собой неэффективное расходование бюджетных средств, что фактически и произошло, - говорит Галина Лебедь.

Данная квартира вскоре была обнаружена на сайтах www.avito.ru, www.domofond.ru, www.mirkvartir.ru (объявления о ее продаже разместили до момента проведения торгов), и везде ее стоимость составляла 799 тысяч рублей, что в 2,38 раза ниже, чем цена, по которой эту квартиру приобрели на торгах для семьи Каримовых.

Каримовы отказались принимать квартиру в том состоянии, в котором она была на момент показа. Тогда ее собственник сделал там ремонт, установил счетчики.

Вадим сам заказал независимую оценку данной квартиры. Даже после ремонта ее рыночная стоимость не превышает 1500 тысяч рублей, что на 400 тысяч меньше цены, по которой приобрели данную квартиру. "Уже не верю ни во что, - разочарован Вадим. - Из министерства пришел ответ: разбирайтесь сами. Деньги выделены, а как там и что, узнавайте в местной администрации. Получается, меня наказали этой квартирой!"

Если Каримовы примут эту квартиру, они больше не смогут стать участниками программы и не вправе рассчитывать ни на какое жилье. Администрация оказала им медвежью услугу.

Комментарий

Дело передано в суд

Антон Гетта, координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы:

- Речь идет не только о неэффективном расходовании бюджетных денег. В первую очередь предоставленное жилье не учитывает целевое назначение программы, в которую попала семья Каримовых. Собранную информацию наши активисты направили в прокуратуру и попросили разобраться, почему администрация не продумала все условия и провела эту закупку.

Сейчас решается вопрос, отменять результаты торгов или нет. Как сообщила в своем ответе начальник управления реализации социальных жилищных программ министерства строительства Ростовской области Людмила Зыкова, по итогам электронных торгов победителем был признан ООО "Легион", предложивший наиболее низкую стоимость контракта. Администрацией Новочеркасска были предприняты меры об отказе в заключении гос­контракта с победителем. Решением арбитражного суда действия эти были признаны неправомерными. Сейчас дело передано в апелляционный суд.

Тем временем

Подозрение на взятку

В Новочеркасске не утихают скандалы, связанные с арестами чиновников. 16 октября глава города Игорь Зюзин, тот самый, которому писал жалобы Каримов, задержан по подозрению в получении крупной взятки в 2,6 миллиона рублей. Два года назад, в бытность свою на посту мэра города Зверево, чиновник "играл" на заключении муниципального контракта. А еще Новочеркасск прославился тем, что выполнял программу обеспечения жильем детей-сирот, выдавая им вместо нового, благоустроенного жилья помещения бывшей колхозной столовой полувекового возраста. Куда деваются целевые бюджетные деньги, до сих пор выясняют следователи.