В Адыгее пропавшая школьница найдена мертвой

Сегодня в Республике Адыгея нашли тело школьницы, которая была убита предположительно из-за своего телефона, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.

Накануне правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания.

Завтра в Майкопском городском суде ему начнут избирать меру пресечения.

Утром 24 мая нынешнего года школьница вышла за ворота лицея № 34 в Майкопе и бесследно пропала. По факту безвестного исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").