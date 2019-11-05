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05.11.2019 14:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Водителей Севастополя попросили не заезжать в центр города

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В связи со стартом реконструкции улицы Большой Морской в центре Севастополя ограничат движение и парковку. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор города Владимир Базаров.

Фото: Архитектурное бюро Wowhaus
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- По возможности просим водителей избегать заезда в центр города. Просим отнестись с пониманием, это не навечно, в апреле работы завершатся, - сказал Базаров.

С четверга, 7 ноября, на Большой Морской будет перекрыта крайняя левая полоса проезжей части, которая сейчас используется для парковки. Для движения останутся две полосы, причем крайняя правая станет доступна для всех видов транспорта, а не только для общественного. Кроме этого, закроется парковка и круговое движение на площади Лазарева - там разместится строительный городок. Еще один городок с бытовками для рабочих уже установлен на площади Ушакова, на месте парковки у гостиницы "Украина".

Чтобы не стоять в пробках, водителям предлагают использовать альтернативные пути и парковаться на соседних улицах.

- На всех прилегающих улицах, где парковка была запрещена, с 7 ноября это ограничение отменят, - сообщил Базаров.

На Большой Морской рабочие уже приступили к замене инженерных коммуникаций. Впервые за полвека будет произведен капитальный ремонт водопровода и канализации, а также других сетей. Для замены труб вдоль всей улицы как раз и понадобилось перекрыть левую полосу движения.

Кроме этого, строители начали демонтаж тротуарной плитки. Вице-губернатор отметил, что ее передадут городскому ГБУ "Парки и скверы" и используют повторно, для благоустройства дворовых территорий.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Напомним, реконструкция Большой Морской, одной из улиц центрального городского кольца Севастополя, проводится по соглашению с правительством Москвы. Столица выделила на этот проект 2,3 миллиарда рублей. Проект, подготовленный московскими архитекторами, не понравился местным жителям и общественникам. От некоторых нововведений, включая велодорожки, уже решили отказаться. Из горожан и экспертов создан наблюдательный совет, который ищет компромисс.

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