Названы регионы России с самым доступным дизельным топливом

Жители какого региона России могут купить больше всего дизельного топлива? Таким вопрос озадачились аналитики.

Согласно их подсчетам, на первом месте по доступности дизтоплива оказался Ямал (северные регионы вообще заняли в рейтинге первые позиции), а вот на последнем - Республика Дагестан.

На среднюю зарплату ямальца можно купить 1739 литров топлива. Жители Москвы и Чукотки также в числе лучших с показателем около 1,5 тысячи литров. В первую двадцатку вошли, в том числе Москва и Санкт-Петербург с областями.

Меньше всего топлива на свою зарплату могут купить жители Дагестана (504 литра) и Карачаево-Черкессии (508 литров).

"Основным фактором являются не столько цены, сколько уровень зарплат, - поясняется в исследовании РИА Новости. - Среди регионов из первой двадцатки только в Москве и области цены на дизтопливо ниже общероссийских, а в остальных выше. В регионах из нижней части рейтинга цены, напротив, преимущественно ниже средних по стране".

Так, самый бюджетный дизель в Ингушетии и Чечне - меньше сорока рублей за литр (при средней по России стоимости 46,24 рубля). Самое дорогое топливо - более 55 рублей за литр - в Якутия и на Чукотке. Но так как в этих северных территориях и зарплаты выше, жители в среднем могут себе позволить купить больше топлива, чем их южные соседи.