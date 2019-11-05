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05.11.2019 09:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы регионы России с самым доступным дизельным топливом

Текст: Екатерина Призова
Жители какого региона России могут купить больше всего дизельного топлива? Таким вопрос озадачились аналитики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно их подсчетам, на первом месте по доступности дизтоплива оказался Ямал (северные регионы вообще заняли в рейтинге первые позиции), а вот на последнем - Республика Дагестан.

Фото: iStock
Назван российский город с самым дорогим бензином

На среднюю зарплату ямальца можно купить 1739 литров топлива. Жители Москвы и Чукотки также в числе лучших с показателем около 1,5 тысячи литров. В первую двадцатку вошли, в том числе Москва и Санкт-Петербург с областями.

Меньше всего топлива на свою зарплату могут купить жители Дагестана (504 литра) и Карачаево-Черкессии (508 литров).

"Основным фактором являются не столько цены, сколько уровень зарплат, - поясняется в исследовании РИА Новости. - Среди регионов из первой двадцатки только в Москве и области цены на дизтопливо ниже общероссийских, а в остальных выше. В регионах из нижней части рейтинга цены, напротив, преимущественно ниже средних по стране".

Так, самый бюджетный дизель в Ингушетии и Чечне - меньше сорока рублей за литр (при средней по России стоимости 46,24 рубля). Самое дорогое топливо - более 55 рублей за литр - в Якутия и на Чукотке. Но так как в этих северных территориях и зарплаты выше, жители в среднем могут себе позволить купить больше топлива, чем их южные соседи.

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