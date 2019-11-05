По уральскому городу вновь прогулялся медведь

В город Аша Челябинской области забрёл медведь. Животное ночью прогулялось по городу и ушло в горы, сообщили во вторник в минэкологии региона.

- Хищника обнаружили на окраине Аши в ночь на 3 ноября, - пояснили в пресс-службе ведомства. - На место оперативно прибыл председатель Ашинского союза охотников и рыболовов Сергей Иконников вместе с егерем. Но медведь уже успел ретироваться. Рано утром Сергей Николаевич проехал по следам косолапого через садовые участки и убедился, что хищник покинул пригородную территорию и ушел в сторону хребта Аджигардак.

В минэкологии уверяют, что сейчас никакой опасности для ашинцев нет. Если медведя не преследовать и не тревожить, у него есть время спокойно залечь в спячку.

- При встрече с медведем необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений, ни в коем случае не убегать и попытаться медленно уйти назад, - предупредил начальник отдела федерального государственного надзора Минэкологии Вячеслав Халитов. - Обычно медведи сами опасаются человека и избегают встречи с ним.

При обнаружении крупного хищника в населенном пункте или в непосредственной близости от него необходимо немедленно сообщить в полицию или по номеру 112. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно прогнать или напугать зверя, отметили в ведомстве.

Как уже сообщала "РГ", в прошлом году медведь залег в спячку прямо на территории уральского ЗАТО Снежинск. Власти решили лесного бродягу не трогать и дать ему спокойно проспать до весны.