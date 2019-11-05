Россия и Турция завершили второе патрулирование в Сирии

Согласно сообщению, второй совместный патруль российской военной полиции и погранслужбы Турции прошел в новом районе сирийско-турецкой границы на севере Сирии. "Стартовавший от пункта таможенного перехода Айлишар совместный патруль в общей сложности преодолел маршрут протяженностью более 70 километров и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт", - отметили в военном ведомстве, уточнив, что время прохождения всего маршрута составило около двух часов.

Маршрута патрулирования прошел через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани. Стартовал патруль в 12:20 5 ноября в новом приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани.

В состав патруля вошли 8 единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр", российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой погранслужбы. Из числа патрульных - около 50 военнослужащих обеих стран. В ходе патрулирования мониторинг обстановки в режиме реального времени обеспечил российский беспилотник "Орлан-10".

Напомним, 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Отвод курдов был в итоге завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование участка границы.

Первое совместное патрулирование прошло 1 ноября. По данным Минобороны Турции, турецкие и российские подразделения, выполнявшие патрулирование в 10-километровой зоне вдоль от турецко-сирийской границы, проехали в общей сложности 87 км. Патрулирование продолжалось около четырех часов.