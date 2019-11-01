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01.11.2019 06:38
Рубрика: Власть

РФ отправила на север Сирии 300 военных и 20 бронеавтомобилей

Минобороны РФ перебросило 300 российских военнослужащих и 20 новых бронеавтомобилей на север Сирии. Там ведется патрулирование военной полицией пограничных районов.

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Ранее сообщалось, что самолеты Ил-76 ВКС России доставили на авиабазу Хмеймим бронеавтомобили "Тайфун-У" и "Тигр" для российской военной полиции.

Российская военная полиция уже обеспечивает безопасность населения и правопорядок в приграничных районах, выполняет патрулирование. Для этого в Сирию направлены наиболее подготовленные бойцы, имеющие опыт подобных операций и прошедшие дополнительное обучение в Центре военной полиции во Владикавказе. Каждый день российские полицейские будут проходить не меньше десяти населенных пунктов, напоминает РИА Новости.

Подразделения российской военной полиции введены в эти районы согласно Меморандуму, подписанному президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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