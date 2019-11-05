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05.11.2019 21:15
Рубрика: Легковые авто

Skoda выпустила бюджетный купе-кроссовер Kamiq GT

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Autohome Фото: Autohome
Фото: Autohome

В Китае 4 ноября прошла официальная презентация компактного купе-кроссовера Kamiq GT.

Kamiq GT построен на глобальной платформе PQ34. От семейного Kamiq отличается более ярким дизайном, в частности большим наклоном задней стойки, более агрессивными бамперами, "узкой" светотехникой и двухцветной покраской.

Фото: Пресс-служба DS.
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Габаритные размеры Kamiq GT - 4409/1781/1606/2610 мм (длина/ширина/высота/ колесная база соответственно), на символические 19 мм длиннее и 13 мм выше Kamiq. В салоне - спортивные сиденья с развитой поддержкой и интегрированными подголовниками, и декоративная планка "под алюминий" на консоли с аббревиатурой "GT".

Под капотом - 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л.с. и крутящим моментом 145 Нм, такой же, как на Kamiq. Вскоре предложат 1,2-литровый турбомотор, мощность которого пока не раскрывается. Трансмиссия исключительно переднеприводная с 6-скоростной механической КП или с 7- скоростным "автоматом" DSG.

Производить Skoda Kamiq GT будут на заводе совместного предприятия SAIC-Volkswagen бок о бок с Kamiq. Как видно, спорта в Kamiq GT больше в ощущениях, чем в технических характеристиках. Зато цены обещают демократичные - в диапазоне семейного Kamiq - от 105,9 тысячи юаней (960 тысяч рублей) до 128,4 тысячи юаней (1,163 млн рублей).

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Фото: Autohome
#Skoda