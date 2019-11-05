США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения

Помпео напомнил, что такое решение было принято в 2017 году президентом страны в связи с "несправедливым экономическим бременем", возложенным на США.

Парижское соглашение по климату было подписано 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, действие которого закончится в 2020 году.

В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали - в их числе и Россия.