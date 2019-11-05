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Рубрика: В мире

США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения

США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Майка Помпео, сообщают РИА Новости. Выход вступит в силу через год.

Помпео напомнил, что такое решение было принято в 2017 году президентом страны в связи с "несправедливым экономическим бременем", возложенным на США.

Фото: AP
Как поможет планете Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату было подписано 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, действие которого закончится в 2020 году.

В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали - в их числе и Россия.

В мире США Международные организации ООН Парижское соглашение по климату
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