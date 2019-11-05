Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО

Все союзники согласились с тем, что Украина станет членом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".

Он напомнил, что Черногория стала членом НАТО лишь два года назад, а Северная Македония присоединится к альянсу через несколько месяцев. "Польша, страны Балтии - никто даже в мечтах представить не мог, что они будут в НАТО", - цитирует генсека РИА Новости.

Столтенберг также пообещал, что организация поможет Киеву усилить реформы и модернизировать общество, чтобы страна могла вступить в альянс.

Напомним, в конце сентября генсек НАТО заявил, что Украина когда-нибудь станет членом альянса, однако любой стране, желающей вступить в НАТО, необходимо выполнить определенные условия, чтобы соответствовать конкретным стандартам. По мнению Столтенберга, Киеву необходимо сосредоточиться на реформах, модернизации и укреплении институтов обороны и безопасности, на упрочении главенства закона и борьбе с коррупцией.