Трамп: Хотим заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР

Соединенные Штаты хотят заключить с Россией и КНР новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме.

"Мы сейчас стремимся к крупному соглашению с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще", - так американский лидер прокомментировал предстоящее истечение срока действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

По его словам, США сейчас работают над контролем над вооружениями и "ведут дела" с Пекином и Москвой. Глава Белого дома считает, что Россия и Китай хотели бы заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями, "особенно когда дело касается ядерного оружия", - цитирует ТАСС президента США.

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно высказывался против продления договора СНВ-3, называя его "одной из плохих сделок, заключенных администрацией Барака Обамы". По мнению главы Белого дома, Москва сумела переиграть Вашингтон при заключении этой сделки.

Между тем, по мнению заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Леонтьева, заменить ДСНВ до истечения срока действия текущего его варианта не удастся. "Уже очевидно, что за оставшееся время (договор действителен до 5 февраля 2021 года) мы уже не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену", - сказал Леонтьев в рамках дискуссии о будущем стратегических ядерных вооружений в треугольнике "США - Россия - КНР".