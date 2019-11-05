Новости

Минкультуры предложило ужесточить "антипиратский" закон 05.11.2019
Правительство не поддержало проект о единой квитанции на коммуналку 05.11.2019
Меркель рассказала, как мечтала о поездке в США 05.11.2019
Исследование: Вирус кори снижает иммунитет к другим болезням 05.11.2019
Эпическое проседание асфальта в центре Киева попало на видео 05.11.2019
Сергею Лаврову подарили там-там 05.11.2019
Кроссоверы BMW попали под отзыв в России из-за проблем с подвеской 05.11.2019
США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании "Мотор-Сич" 05.11.2019
Россия передаст Индии технологии по производству военной техники 05.11.2019
Аудиторская палата создана в Беларуси 05.11.2019
Skoda выпустила бюджетный купе-кроссовер Kamiq GT 05.11.2019
Аксенов назначил председателя Госкомнаца Крыма 05.11.2019
Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах 05.11.2019
Путин сравнил главу стройотрядов с Брежневым 05.11.2019
В Адыгее пропавшая школьница найдена мертвой 05.11.2019
Найдена машина убийцы майора Эльджаркиева 05.11.2019
В Беларуси разрабатывают План обороны до 2024 года 05.11.2019
Маргарита Грачева выиграла турнир киборгов 05.11.2019
В Москве ребенок умер после визита к стоматологу 05.11.2019
На Крите найдены руины некогда процветавшего города 05.11.2019
Украину признали одной из самых опасных для журналистов стран 05.11.2019
Toyota начала продажи кроссовера за 1 млн рублей 05.11.2019
Путин вновь посетовал на недостатки разделения властей 05.11.2019
Стало известно, какие украшения были в моде у неандертальцев 05.11.2019
Fiat решил избавиться от популярной модели 05.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
05.11.2019 23:56
Рубрика: Спорт

Лихачев: Было важно сыграть на результат

Текст: Максим Домчев
С победы над сборной Египта (5:3) стартовала сборная России по пляжному футболу на Межконтинентальном кубке, который традиционно закрывает сезон в данном виде спорта, но на этот раз является генеральной репетицией чемпионата мира. В интервью "РГ" главный тренер национальной сборной Михаил Лихачев был сдержан в послематчевых оценках, отметив, что во главу угла на старте турнира поставлен результат.
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Поделитесь впечатлениями от стартового матча против сборной Египта.

Михаил Лихачев: Что касается игры, то матч получился примерно таким, как мы и ожидали. Нам удалось нейтрализовать сильные стороны соперника и в то же время реализовать свои моменты. Сегодня было очень важно сыграть на результат, что в принципе у нас получилось.

В ходе матча голкипер Максим Чужков несколько раз ударился о каркас ворот. Как его самочувствие на данный момент?

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Москва примет ЧМ-2021 по пляжному футболу

Михаил Лихачев: Самочувствие Чужкова нормальное, для первого матча после долгого перерыва он неплохо выглядел.

Следующим соперником сборной России станет Мексика. Ваши ожидания по поводу предстоящего матча. 

Михаил Лихачев: Мексиканцы - мастеровитые игроки. Для нас очень важна эта встреча с точки зрения выхода из группы. Это наша локальная задача на данный момент.

Кого бы вы хотели из ребят, игравших с Египтом, особенно отметить?

Михаил Лихачев: По составу не хотелось бы никого выделять, в принципе все ребята сегодня молодцы. Это была наша общая победа.

Спорт Футбол Пляжный футбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах
Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа
Андрей Келин назначен послом России в Великобритании
Лавров не нашел скрытых замыслов в соглашениях с Турцией по Сирии
Для смартфонов вводят обязательный российский софт