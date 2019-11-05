Поделитесь впечатлениями от стартового матча против сборной Египта.

Михаил Лихачев: Что касается игры, то матч получился примерно таким, как мы и ожидали. Нам удалось нейтрализовать сильные стороны соперника и в то же время реализовать свои моменты. Сегодня было очень важно сыграть на результат, что в принципе у нас получилось.

В ходе матча голкипер Максим Чужков несколько раз ударился о каркас ворот. Как его самочувствие на данный момент?

Михаил Лихачев: Самочувствие Чужкова нормальное, для первого матча после долгого перерыва он неплохо выглядел.

Следующим соперником сборной России станет Мексика. Ваши ожидания по поводу предстоящего матча.

Михаил Лихачев: Мексиканцы - мастеровитые игроки. Для нас очень важна эта встреча с точки зрения выхода из группы. Это наша локальная задача на данный момент.

Кого бы вы хотели из ребят, игравших с Египтом, особенно отметить?

Михаил Лихачев: По составу не хотелось бы никого выделять, в принципе все ребята сегодня молодцы. Это была наша общая победа.