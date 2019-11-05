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Рубрика: В мире

В Испании предложили ввести уголовную ответственность за референдумы

Проведение референдумов о независимости в Испании может оказаться вне закона. Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес предложил сделать подобные голосования уголовно наказуемыми преступлениями.

Фото: Константин Волков
Каталонский лидер дал показания против самого себя

Цель данного предложения - решение каталонской проблемы, передает телеканал 24 horas. "Кризис, который переживает Каталония, - это кризис совместного существования, а не кризис независимости. Надо расширять границы диалога и уменьшать границы конфронтации", - заявил лидер испанских социалистов. Между тем предложение Санчеса о реформе УК раскритиковали его оппоненты.

Напомним, первого октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости региона. Около 90 процентов из 2,28 миллиона пришедших на избирательные участки жителей автономии высказались за отделение от Испании. После того, как региональный парламент 27 октября поддержал одностороннее объявление независимости, центральное правительство отстранило от власти Женералитат, распустило парламент и назначило досрочные выборы. Мадрид обвинил каталонских политиков в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Часть из них была взята под стражу, тогдашний глава Женералитата Карлес Пучдемон с четырьмя своими советниками скрылся на территории Бельгии. Спустя два года Верховный суд вынес приговор арестованным. Девять человек получили от девяти до 13 лет тюрьмы.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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