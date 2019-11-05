Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа

В вопросе переговоров с Украиной по транзиту газа позиция Владимира Путина уже была озвучена и осталась неизменной. Об этом напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмтрий Песков на встрече с журналистами, передают РИА Новости.

"Выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей. Об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, 30 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной о поставках газа по сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны. Он также назвал абсурдными претензии, предъявляемые "Газпрому" арбитражом Стокгольма, призвав обнулить требования с обеих сторон.