В Совфеде оценили заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал шантажом заявление главы украинского минэнерго Алексея Оржеля о том, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращен.
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По его словам, страна готова к такому развитию событий, так как "в украинских ПХГ рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон".
В беседе с RT Владимир Джабаров заявил, что это "шантаж украинской стороны", которая пытается добиться выгодных цен на закупку и транзит российского газа в Европу.
"Они понимают, что у России контракты со многими европейскими странами на поставку газа, который транспортируется через территорию Украины. И они также прекрасно понимают, что, когда заработает "Северный поток - 2", зависимость европейцев от транзитной системы Украины резко уменьшится", - заключил сенатор.