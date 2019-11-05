В Совфеде оценили заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа

По его словам, страна готова к такому развитию событий, так как "в украинских ПХГ рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон".

В беседе с RT Владимир Джабаров заявил, что это "шантаж украинской стороны", которая пытается добиться выгодных цен на закупку и транзит российского газа в Европу.

"Они понимают, что у России контракты со многими европейскими странами на поставку газа, который транспортируется через территорию Украины. И они также прекрасно понимают, что, когда заработает "Северный поток - 2", зависимость европейцев от транзитной системы Украины резко уменьшится", - заключил сенатор.