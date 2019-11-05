Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России. Он рассказал, что в распоряжении страны находится "рекордное количество" запасов ресурса. Министр отметил, что благодаря этому Украина сможет пережить зиму и без транспортировки или поставок топлива.

Тем не менее, из этого не следует, что Киев намерен отказаться от дальнейших переговоров с Россией по транзиту. Как информирует телеканал ICTV, украинские власти не исключают подписания нового договора на транзит голубого топлива.

Между тем, как сообщалось ранее, прямые потери Украины от сокращения транзита российского газа составят 0,6 процента и 0,9 процента ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.

Напомним, что договор Москвы и Киева на транзит и поставку газа завершается в конце текущего года. РФ, Украина и Еврокомиссия ведут трехсторонние консультации о продолжении поставок в ЕС через украинскую территорию. Пока результатов достигнуто не было. Россия не отказывается от транзита газа через Украину, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Исход переговоров будет зависеть от скорости изменения украинского газового законодательства.

Москва также видит готовность украинской стороны к возобновлению прямых поставок газа. Они прекратились в ноябре 2015 года и с тех пор страна приобретает газ по реверсной схеме из Европы.