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05.11.2019 21:40
Рубрика: ПДД

Сбросить скорость

Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Неделя № 250 (8008)
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и другим заинтересованным ведомствам рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения наказания для водителей за превышение автомобилистами разрешенной скорости на 10-20 км/ч. Доклад в правительство должен быть представлен до 2 декабря.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

МВД ответило "есть" и сообщило ТАСС, что дополнительно проработает этот вопрос. Дело в том, что ранее точно такое же поручение МВД было дано правительственной комиссией по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов.

В ведомстве тогда ответили, что еще с 2014 года считают необходимым вернуть наказание за превышение скорости на 10 км/ч. Но при этом необходимо учитывать особенности организации дорожного движения в России.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Сейчас этим занимаются местные органы власти, поэтому зачастую на дорогах появляются совершенно необъяснимые и избыточные ограничения скоростного режима. В Госавтоинспекции уверены, что перед тем, как снижать нештрафуемый порог, необходимо провести ревизию дорог. Где-то снять лишние ограничения, а где-то и увеличить разрешенную скорость. Тем более это стоит сделать на платных дорогах, которые по своим параметрам изначально построены с расчетом на более высокую скорость.

Эксперты также считают, что нынешний нештрафуемый порог - это своеобразная защита водителей от произвола тех, кто устанавливает знаки, заботясь не о безопасности дорожного движения, а о наполнении бюджета.