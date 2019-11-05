Видео: Автомобилистка въехала в незастывший бетон и очень удивилась

К большому нашему сожалению, в этот снятый в польском Кракове ролик не вошло начало истории, в ходе которой владелица черной Toyota оказалась в цементном растворе по самое днище своей машины. Как она не заметила знаки, предупреждающие об идущих дорожных работах, как проигнорировала толпу дорожников в яркой узнаваемой униформе - непонятно.

Факт остается фактом: ничтоже сумняшеся автомобилистка въехала в жидкий бетон, которым дорожники заливали межрельсовое пространство для трамвайных путей. И очень-очень этим фактом возмутилась.

Экспрессивная дама высказала своё гневное "фи" оторопевшим дорожникам и удалилась, разбрызгивая вокруг цементную кашицу. Интересно, догадается ли она заехать на мойку и немедленно вымыть машину снизу, а также выковырять застывающий раствор из выхлопной трубы?