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05.11.2019 12:14
Рубрика: Власть

Володин переизбран главой ПА ОДКБ

Текст: Галина Мисливская (Ереван)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь избран главой Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на ближайшие три года. Такое решение было принято на 12-м пленарном заседании объединения в Ереване.

Фото: Алексей Никольский/ ТАСС
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Ранее с предложением выдвинуть кандидатуру Вячеслава Володина на новый срок в ходе заседания Совета ПА ОДКБ выступил Дастанбек Джумабеков, спикер Жогорку Кенеша Киргизии. Республика председательствует в ОДКБ в этом году.

Участники заседания единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Володина.

После голосования он поблагодарил коллег за оказанное доверие. "Надеюсь, что мы с вами продолжим работу и сделаем все для того, чтобы ПА ОДКБ работала эффективно, чтобы мы на основе диалога вырабатывали решения в первую очередь по гармонизации законодательства и его имплементации в законодательства наших стран с тем, чтобы более эффективно противостоять вызовам сегодняшнего дня", - сказал вновь избранный председатель объединения.

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Вячеславу Володину 55 лет, с 2016 года он возглавляет нижнюю палату российского парламента. Имеет научную степень доктора юридических наук, звание профессора и заслуженного юриста России.

С декабря 2011 года по октябрь 2016 года Вячеслав Володин занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента РФ. С 2010 по 2011 годы - заместителя председателя правительства-руководителя аппарата правительства России.

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