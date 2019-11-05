Xiaomi против воды - в китайские флагманы добавят влагозащиту

Компания Xiaomi выпускает огромное количество моделей смартфонов в год, стараясь соблюсти баланс мощного аппаратного наполнения с доступным прайсом. При таких раскладах неизбежно приходится чем-то жертвовать. Таким необязательным аспектом для китайского производителя стал показатель пыле- влагозащиты.

И хоть некоторые аппараты и имеют устойчивость к каплям и брызгам, повторить, к примеру, "подвиг" iPhone X, пролежавшего на дне озера пару дней, у них точно не получится.

На YouTube есть ролики о том, как девайсы под брендами Xiaomi и Redmi пытаются противостоять "утоплению" - например, самый доступный смарт Redmi Go. А при разборе Redmi K20 Pro внутри конструкции были найдены резиновые уплотнители, которые теоретически смогли бы помочь гаджету "выжить" при попадании в воду.

Но все эти полумеры не могут обеспечить спокойствие пользователей, не способствуют продвижению в продажах, а самое главное - не дают права гарантийного обслуживания при "несчастных случаях" на воде.

Судя по всему, в компании решили изменить эту ситуацию и добавить в будущие флагманы полноценную сертифицированную влагозащиту. Об этом сообщил сетевой информатор Судханшу Амбхоре.

Official: Xiaomi will enter the Japanese smartphone market in 2020.

So now we can expect IP certified (waterproof) phones from #Xiaomi & #Redmi pic.twitter.com/ctV0kip9zL — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 4, 2019

Стоит отметить, что информация не является официальной, даже несмотря на то, что инсайдер уже многократно предоставлял утечки, которые в дальнейшем находили подтверждение.

Также, по словам специалиста по "сливам", в следующем году Xiaomi выйдет на рынок Японии, что еще больше укрепит позиции компании в глобальном плане.