"Зенит" снова проиграл "Лейпцигу" в Лиге чемпионов

После поражения в гостях "Зенит" очень хотел взять реванш у немецкого клуба. Главный тренер чемпиона России Сергей Семак решил сыграть в три центральных защитника, чтобы сдержать быстрые атаки гостей, которые в минувшие выходные наколотили восемь голов в ворота "Майнца".

С первых же минут "Лейпциг" захватил инициативу и больше контролировал мяч. И даже смог забить, однако тут на выручку "Зениту" пришел VAR. Судья несколько раз просмотрел повтор и увидел игру рукой у одного из игроков гостей.

Российский клуб в атаке не создал почти ничего, а гости действовали опаснее. И в самой концовке компенсированного времени первого тайма Демме дальним ударом поразил ворота Михаила Кержакова.

После перерыва рисунок игры не изменился. "Зенит" пытался что-то создавать, и порой ему удавалось угрожать воротам гостей, но забить никак не получалось. Зато "Лейпциг" свой момент реализовал. Забитцер получил роскошный пас и расстрелял ворота Кержакова.

Спасти матч после этого было уже невозможно. "Лейпциг" набрал 9 очков, а "Зениту" теперь нужно ждать результата встречи между "Лионом" и "Бенфикой". Победа одной из команд создаст питерцам серьезные проблемы с выходом из группы.