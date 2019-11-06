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06.11.2019,  
13:32
Текст:  Алексей Брусилов

Боевой "Фермер": легендарный УАЗ вооружили автоматическим гранатометом

Военные Узбекистана превратили УАЗ-39094 "Фермер" в мобильную огневую точку. Внешне этот вездеход мало чем отличается от обычных автомобилей, но при необходимости он сможет поддержать силовиков огнем 30-мм автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя".

Это оружие хорошо зарекомендовало себя в различных локальных войнах и вооруженных конфликтах, его ценят за высокую огневую мощь и возможность прицельно уничтожать противника на расстоянии в 1700 м. Скорострельность до 350-400 выстр./мин. Масса со станком - 31 кг.

Первый опыт боевой опыт был получен в Афганистане, когда там находилась 40-я общевойсковая армия. В этой горячей точке автоматические гранатометы устанавливали на различную технику: автомобили, бронетранспортеры, бронированные разведывательно-дозорные машины, БМП и БМД.

Были также разработаны авиационные варианты, применявшиеся на вертолетах Ми-8.

Фото: С. Балаклеев/ РИА Новости
Появилось первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"

АГС использовали стационарно для обороны воинских частей, сторожевых застав и других объектов.

В настоящее время такие гранатометы активно применяют в Сирии военнослужащие правительственных войск, в том числе бойцы спецназа.

В Узбекистане на УАЗ-39094 можно увидеть и российские крупнокалиберные пулеметы "Корд". В начале лета вооруженные таким образом вездеходы были замечены на проводившихся антитеррористических учениях.

Также недавно стало известно, что в армию этого государства поступили современные высокозащищенные бронированные автомобили К-53949 "Тайфун-К".

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