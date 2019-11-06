ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей

Центробанк назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Сейчас к системе подключились 10 из 11 системно значимых банков, один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе", - сказала она.

По ее словам, всего к СБП подключились 25 российских банков, объем операций превысил 35 млрд рублей.

По данным агентства ТАСС, системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября этого года, Сбербанк же, как системно значимый банк до сих пор этого не сделал.

Напомним, СБП начала действовать с 2019 года, она позволяет физическим лицам переводить деньги по номеру телефона без комиссии.

По словам Эльвиры Набиуллиной, внедрение Системы быстрых платежей - то магистральное направление деятельности ЦБ в сфере внедрения современных финансовых технологий. В ближайшем будущем Банк России рассчитывает наладить оплату товаров в магазинах и услуг ЖКХ с помощью СБП.