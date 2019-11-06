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06.11.2019 19:10
Рубрика: Спорт

Ничья в покер

"Челси" и "Аякс" сыграли 4:4, выдав один из лучших матчей сезона Лиги чемпионов
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
6 ноября прошли очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Один из них состоялся в Москве: "Локомотив" принимал итальянский "Ювентус". Результат этой встречи стал известен уже после подписания номера "РГ" в печать.
Игроки "Челси" (в темном) сумели спастись, уступая по ходу матча "Аяксу" 1:4. Фото: Reuters Игроки "Челси" (в темном) сумели спастись, уступая по ходу матча "Аяксу" 1:4. Фото: Reuters
Игроки "Челси" (в темном) сумели спастись, уступая по ходу матча "Аяксу" 1:4. Фото: Reuters

Другой российский клуб, питерский "Зенит", сыграл накануне. На своем поле команда Сергея Семака уступила немецкому "РБ Лейпцигу" - 0:2.

Напомним, две недели назад "Зенит" потерпел поражение от "Лейпцига" и в гостях - 1:2. Перед ответной игрой питерцы храбрились. "Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шансов, особенно дома", - рассуждал форвард "сине-бело-голубых" Артем Дзюба.

В межсезонье "Аякс" расстался со многими звездами, но остался верен своей атакующей философии

В действительности все оказалось не так радужно. "Зенит", по сути, так и не показал, за счет чего он собирался побеждать. А вот "Лейпциг" добился результата, даже не выпустив в "старте" своего лучшего форварда Тимо Вернера. Голами у гостей отметились Марсель Забитцер и Диего Демме. Невеселый итог подвел рулевой хозяев Сергей Семак: "В "Лейпциге" мы создали меньше моментов, но оба раза проиграли по качеству игры. Они сильнее нас. В Германии не могли даже выйти, сегодня были моменты, но мы их не реализовали. "Лейпциг" играет более интенсивно, игроки быстрые и в качестве перемещений, и в скорости принятия решений".

Несмотря на второе подряд поражение от "Лейпцига", "Зенит" сохранил неплохие шансы на выход в плей-офф, хоть и откатился на третье место в группе "G". Догнать лидирующих немцев уже вряд ли получится, а вот побороться за второе место вполне реально. Тем более у питерцев остались матчи с прямыми конкурентами - "Лионом" и "Бенфикой".

Фото: EPA
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Не в обиду будет сказано "Зениту" и "Лейпцигу", к счастью, футбол - это не только то, что происходило на стадионе в Питере. В тот же игровой день состоялась пара матчей, которые точно войдут в число лучших по итогам текущего сезона. Один из них прошел в Лондоне, где местный "Челси" и голландский "Аякс" устроили сумасшедшую "перестрелку" - 4:4.

Наверное, многие до сих пор пребывают под впечатлением от перформанса, который голландский гранд выдал в прошлом сезоне, добравшись молодым, но очень талантливым составом с квалификационных раундов Лиги чемпионов до полуфинальной стадии. А главное очарование "Аякса" заключалось в том, что всего он добился романтическим, атакующим футболом, который нынче не так часто встретишь на высоком уровне.

Летом состав "аяксидов" претерпел значительные изменения: многие вундеркинды из той команды уже играют в топ-клубах. На их место пришли новые игроки, к примеру, экс-лидер московского "Спартака" Квинси Промес. Но философия "Аякса" осталась прежней, что и показал лондонский матч.

"Челси", если кто не в курсе, тоже стал другим. "Синие" нынче уже не тот клуб, который несколько лет назад боролся с другими грандами за мегазвезд. Более того, летом в "Реал" ушел лидер команды бельгиец Эден Азар. А на "Стэмфорд Бридж" сделали ставку на молодежь с легендарным, но еще совсем молодым как тренер Фрэнком Лэмпардом.

Фото: РИА Новости
"Зенит" сыграет с "Лейпцигом" в матче Лиги чемпионов

Даже удивительно, что в первом матче в Амстердаме эти команды на двоих сообразили лишь один гол - 1:0 в пользу "Челси". В Лондоне уже к четвертой минуте счет был 1:1. Дальше длительный отрезок времени солировали гости, забив три мяча подряд: автором одного из них стал Промес. Казалось, что игра сделана, но неожиданно ход матча развернулся на 180 градусов. При счете 2:4 итальянский рефери Джанлука Рокки в течение минуты удалил двух центральных защитников "Аякса", перебравших с желтыми карточками. В двойном меньшинстве команда Эрика тен Хага победу не удержала.

- Ну и зрелище! Безумный матч! Не могу говорить о тактике! Любой, кто смотрел этот матч, должен сказать "Вот это футбол", - эмоции рулевого "Челси" Фрэнка Лэмпарда переполняли.

А вот голландцы остались недовольны судейством. По их мнению, главный арбитр встречи принимал слишком суровые решения. Зато теперь в группе "H" интригующая ситуация. "Валенсия", разгромив в параллельном матче "Лилль" - 4:1, набрала семь очков. У "Челси" и "Аякса" столько же.

Лондонский камбэк был не единственным в этот вечер. В Дортмунде своих болельщиков порадовала "Боруссия", которая, уступая после первого тайма 0:2 итальянскому "Интеру", не только отыгралась после перерыва, но и вырвала победу - 3:2. Дубль оформил Ашраф Хакими. Матч был крайне важным для расстановки сил в группе "F". У "Интера" осталось четыре очка, а "Боруссия" набрала семь баллов, всего на один меньше, чем у "Барселоны", не сумевшей обыграть на своем поле пражскую "Славию" - 0:0.

Результаты матчей в группе "Е": "Наполи" - "Зальцбург" - 1:1, "Ливерпуль" - "Генк" - 2:1.

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