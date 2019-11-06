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06.11.2019 14:58
Рубрика: Культура

В Иране найдена гигантская древняя стена неизвестного происхождения

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Иранские археологи обнаружили на западе страны остатки огромной древней каменной стены, длина которой составляла не менее 115 километров. Ученые пока не могут точно сказать, кто и с какой целью возвел это монументальное сооружение.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко его описывает Live Science. Найденное сооружение сопоставимо по своему масштабу со знаменитым Адриановым валом, который древние римляне построили в Англии для защиты от местных племен.

Фото: Prof. Israel Hershkovitz/American Friends of Tel Aviv University
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По оценкам ведущего автора работы Саджада Алибайги из Тегеранского университета, стена простирается примерно на 115 километров. Она была найдена возле города Серполь-Зехаб в провинции Керманшах. Ранее археологи ничего не знали про этот объект, но местным жителям он известен как "стена Гаури".

Расчеты показали, что для строительства такого гигантского сооружения было использовано около одного миллиона кубометров камня. Но сколько времени и человеческих ресурсов отняла эта стройка, ученые сказать не могут.

Возраст объекта оценили очень приблизительно - по керамике, найденной вдоль него. По мнению Алибайги, стена была возведена где-то между IV веком до н.э. и VI веком н.э. В некоторых местах археологи нашли остатки давно разрушенных строений. Возможно, это были небольшие башни.

Сама стена была воздвигнута из местного природного материала. Грубо говоря, строители просто собирали булыжники и валуны и складывали их, лишь местами скрепляя гипсовым раствором.

Археологи точно не знают, кто построил это сооружение и с какой целью. Стена плохо сохранилась. Из-за этого ученые даже не могут достоверно установить ее размеры. В исследовании лишь предполагается, что ее высота составляла три метра, а ширина - четыре метра.

"Неизвестно, было ли это оборонительное сооружение или символическое, - пишет в своей работе Алибайги. - Оно могло служить границей древней империи, возможно, парфян, которые процветали между 247 годом до н.э. и 224 годом н.э."

Фото: iStock
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По другой версии, стену могла воздвигнуть персидская династия Сасанидов, правившая своей империей с 224 по 651 годы н.э. Известно, что обе эти империи в западном Иране строили крупные крепости, города и ирригационные системы. То есть, ресурсы для возведения "стены Гаури" у них имелись.

Впрочем, эта стена - не единственная подобная находка. Археологи ранее уже находили такие сооружения, только меньшего масштаба, в северной и северо-восточной частях Ирана.

Не лишним будет вспомнить и найденную пять лет назад в Дагестане Рубасскую стену - монументальное сооружение, расположенное на левом берегу реки Рубас в 20 километрах к югу от Дербента. Российские ученые раскопали 30-метровый отрезок этой каменной стены, высота которой составляла 2,4 метра, а ширина - четыре метра.

Ученые считают, что Рубасская стена, датированная примерно серединой VI века н.э., могла быть пограничным оборонительным барьером, защищавшим империю Сасанидов от вторжения врагов.

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