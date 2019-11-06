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Рубрика: В мире

Джонсон попросил Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили

Борис Джонсон попросил Дональда Трампа не вводить пошлины на поставляемые в США европейские автомобили. Свою просьбу британский премьер озвучил во время телефонного разговора с президентом США.

Фото: REUTERS
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Хозяин Белого дома ранее не раз осуждал страны ЕС за их торговую политику, подчеркивая, что действия европейцев в этой сфере хуже, чем Пекина. В частности, Белый дом не устроил новый 10-процентный сбор на самолеты Airbus. Тариф может навредить американским авиакомпаниям, решил Вашингтон и ввел месяц назад ввел 25-процентные пошлины на сотни европейских товаров.

Торговое представительство США заявило, что "будет постоянно пересматривать тарифы на основе ведущихся с ЕС дискуссий".

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