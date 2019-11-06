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06.11.2019 17:19
Рубрика: Происшествия

ФСИН: Животных используют в качестве наркокурьеров в тюрьмах

Текст: Владислав Куликов

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что в качестве наркокурьеров для доставки зелья заключенным часто используются животные, например, собаки, голуби и даже обезьяны.

"Способов передачи много: коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой всякой живности. Пути доставки наркотиков в места лишения свободы - большая головная боль во всем мире, не только у нас", - рассказал Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Он отметил, что наркотики иногда доставляют беспилотниками, которые сотрудники ФСИН глушат и сажают на землю. Как сообщалось ранее, в конце октябре работники исправительной колонии в Татарстане поймали кошку с 12,8 граммами гашиша. Животное было задержано с поличным на территории ИК №10 в городе Менделеевске.

Как рассказывают в тюремном ведомстве, вечером во время обхода территории, прилегающей к колонии, сотрудники обнаружили и поймали кошку в ошейнике, которая пыталась проникнуть в колонию. "Из ошейника кошки было изъято вещество коричневого цвета растительного происхождения. Позже экспертиза установила, что в ошейнике находилось 12,85 грамм гашиша, - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - Изъятое вещество и кошка были переданы сотрудникам полиции".

Более недели с кошкой активно работало следствие, но она только молчала и мурлыкала. Вряд ли полиция смогла вытащить из нее какую-то особо ценную информацию кроме той, что уже была известна.

"31 октября после завершения следственных действий по просьбе сотрудников исправительной колонии коллеги из полиции вернули им кошку, - продолжают в тюремном ведомстве. - Договорившись с одним из благотворительных фондов города Набережные Челны, который оказывает помощь бездомным животным, сотрудники ИК-10 передали работникам фонда кошку".

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При оформлении в приют, животное осмотрел ветеринарный врач Наталья Силаева. Специалист не выявил серьезных проблем со здоровьем у кошки, установив, что возраст животного составляет около года. "В настоящий момент она изолирована от других питомцев приюта в карантинном отделении", - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. Как уточняет директор благотворительного фонда для бездомных животных "Азира" Фаузия Шакирова, после проведения необходимых медицинских процедур, в том числе прививки и стерилизации, кошка поселится в общем вольере с еще 9 сородичами. Работники приюта готовы отдать кошку в добрые заботливые руки. Так что если найдутся добрые и законопослушные руки, способные позаботиться о кошке, бывшем наркокурьеры, сотрудники тюремного ведомства и зоозащитники будут только рады.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Борьба с наркотиками
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