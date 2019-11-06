Футболист "Зенита" Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий сообщил, что решил завершить карьеру в сборной Украины в возрасте 30 лет. Футболист признался, что целый год ждал вызова в национальную команду, но так и не получил его по неспортивным причинам.

Ракицкий дебютировал в сборной Украины в октябре 2009 года. В общей сложности за национальную команду он провел 54 матча и забил 4 гола, принимал участие в двух чемпионатах Европы, был основным игроком "желто-синих". Однако после перехода из донецкого "Шахтера" в "Зенит" в январе этого года Ракицкого перестали вызывать в сборную.

"10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю до свидания. Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете" - написал Ракицкий на своей странице в Instagram.

Футболист признался, что для него было честью выступать за сборную Украины и представлять свою страну на международной арене. Он также поблагодарил всех за поддержку и пожелал украинской команде "только золотых наград".