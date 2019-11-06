ГАИ назвала самые аварийные места Москвы

Госавтоинспекция проанализировала аварийность среди округов и районов столицы. Самым опасным для автомобилистов и пешеходов за девять месяцев в столице стал район Выхино - Жулебино. Здесь не только самое большое количество аварий, погибших и пострадавших в них людей, но наблюдается их существенный рост.

Иногда в авариях виноваты не водители, а дорожные условия. Фото: Виктор Погонцев

За 9 месяцев этого года в Выхино - Жулебино Юго-Восточного округа зарегистрировано 120 аварий, что на 17,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих происшествиях погибло 8 и получили ранения 144 человека, что больше показателей предыдущего года на 33,3 и 16,1 процента соответственно.

Также большое количество ДТП произошло в районе Люблино - 118 аварий, в которых погибло четыре человека и 142 получили ранения. На третьем месте по аварийности оказалось Марьино. Здесь зафиксировано108 ДТП, 5 погибших и 117 раненых.

Из округов самым аварийным оказался Южный. За 9 месяцев на его территории произошли 816 аварий, в которых погибло 39 и ранены 941 человек. Но при этом количество ДТП и раненых в них людей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6,3 процента и 6,9 процента соответственно. Количество погибших осталось неизменным.

Самыми аварийными на юге Москвы стали районы Бирюлево Восточное, Даниловский, а также Орехово-Борисово Южное.

В Восточном округе Москвы зарегистрировано 724 ДТП, в которых погибло 22 и ранены 869 человек. Самыми аварийными районами стали Гольяново, Вешняки и Перово.

На западе Москвы зарегистрировано 697 дорожных аварий, в которых 42 человека погибли и 859 получили ранения различной степени тяжести. Самыми аварийными стали Можайский, Раменки, а также Очаково-Матвеевское.

В Северном округе зарегистрировано 604 аварии, в которых погибло 18 человек и 675 получили ранения. Самым аварийным стал район Хорошевский.

В Северо-Восточном округе произошло 610 ДТП, в которых погибло 28 человек и ранены 698. Самым аварийным оказался район Отрадное.

На юго-западе Москвы зафиксировано 549 аварий. В них погибло 22 и получили ранения 619 человек. Самым аварийным здесь стал район Ясенево.

В Центральном округе столицы зарегистрировано 509 ДТП, в которых погибло 14 человек и 584 получили различные ранения. Самыми аварийными стали районы Пресненский, Тверской и Таганский.

На северо-западе столицы в 498 дорожных происшествиях погибло 18 и получили ранения 556 человек. Наибольшее количество ДТП зафиксировано в районах Митино, Строгино, а также Северное Тушино.

Самым безопасным стал Зеленоградский округ. Здесь зарегистрировано 111 аварий, в которых погибло 4 и получили ранения 125 человек. На втором месте идет Троицкий округ, в котором произошло 151 ДТП. В них погибло 23 и ранены 207 человек. На третьем месте - Новомосковский административный округ. Здесь зафиксировано 252 аварии, в которых погибло 28 человек и 313 получили ранения.