ГАИ назвала самые аварийные места Москвы

За 9 месяцев этого года в Выхино - Жулебино Юго-Восточного округа зарегистрировано 120 аварий, что на 17,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих происшествиях погибло 8 и получили ранения 144 человека, что больше показателей предыдущего года на 33,3 и 16,1 процента соответственно.
Также большое количество ДТП произошло в районе Люблино - 118 аварий, в которых погибло четыре человека и 142 получили ранения. На третьем месте по аварийности оказалось Марьино. Здесь зафиксировано108 ДТП, 5 погибших и 117 раненых.
Из округов самым аварийным оказался Южный. За 9 месяцев на его территории произошли 816 аварий, в которых погибло 39 и ранены 941 человек. Но при этом количество ДТП и раненых в них людей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6,3 процента и 6,9 процента соответственно. Количество погибших осталось неизменным.
Самыми аварийными на юге Москвы стали районы Бирюлево Восточное, Даниловский, а также Орехово-Борисово Южное.
В Восточном округе Москвы зарегистрировано 724 ДТП, в которых погибло 22 и ранены 869 человек. Самыми аварийными районами стали Гольяново, Вешняки и Перово.
На западе Москвы зарегистрировано 697 дорожных аварий, в которых 42 человека погибли и 859 получили ранения различной степени тяжести. Самыми аварийными стали Можайский, Раменки, а также Очаково-Матвеевское.
В Северном округе зарегистрировано 604 аварии, в которых погибло 18 человек и 675 получили ранения. Самым аварийным стал район Хорошевский.
В Северо-Восточном округе произошло 610 ДТП, в которых погибло 28 человек и ранены 698. Самым аварийным оказался район Отрадное.
На юго-западе Москвы зафиксировано 549 аварий. В них погибло 22 и получили ранения 619 человек. Самым аварийным здесь стал район Ясенево.
В Центральном округе столицы зарегистрировано 509 ДТП, в которых погибло 14 человек и 584 получили различные ранения. Самыми аварийными стали районы Пресненский, Тверской и Таганский.
На северо-западе столицы в 498 дорожных происшествиях погибло 18 и получили ранения 556 человек. Наибольшее количество ДТП зафиксировано в районах Митино, Строгино, а также Северное Тушино.
Самым безопасным стал Зеленоградский округ. Здесь зарегистрировано 111 аварий, в которых погибло 4 и получили ранения 125 человек. На втором месте идет Троицкий округ, в котором произошло 151 ДТП. В них погибло 23 и ранены 207 человек. На третьем месте - Новомосковский административный округ. Здесь зафиксировано 252 аварии, в которых погибло 28 человек и 313 получили ранения.