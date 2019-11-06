Единое миграционное пространство становится реальностью

Разработка концепции миграционного пространства Союзного государства стала главной темой заседания Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

О ходе подготовки документа доложили представители министерств внутренних дел Беларуси и России и других ведомств.

По их словам, завершается согласование проекта и уже можно говорить о значительном сближении позиций Беларуси и России по вопросу взаимного признания виз. Это подтвердил председатель Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Валерий Гайдукевич:

- Вопрос сложный и в одночасье его не решить. Тем не менее нами уже наработан опыт применения единого визового подхода. Так что, думаю, в ближайшее время будет подписано соглашение.

Такое же мнение высказал и зампредседателя комиссии, член Совета Федерации России Франц Клинцевич: "Это не исключено".