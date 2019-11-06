Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект, который запрещает наказывать водителей за превышение средней скорости.

Напомним, что использование комплексов фотовидеофиксации нарушений, которые вычисляют среднюю скорость движения автомобиля на участке дороги, становится довольно популярным. Если раньше они были распространены на дорогах Татарстана и в южных округах, то сейчас их начали активно применять в Подмосковье. Причем для этих целей используют те же комплексы "Автоураган", которые фиксируют и моментальную скорость. То есть комплекс сначала замеряет скорость, с которой под ним проехал автомобиль, а потом еще сверяется с другим комплексом и вычисляет, с какой средней скоростью двигался автомобиль между ними. За любое из превышений - штраф.

Для привлечения к ответственности требуется фиксация нарушения в конкретном месте в точное время

Однако у такого тотального контроля оказалось много противников. В итоге депутаты от фракции ЛДПР внесли законопроект, который запрещает наказывать за превышение средней скорости.

По мнению одного из авторов законопроекта, председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, применение наказания, предусмотренного статьей 12.9 Кодекса об административных наказаниях, некорректно, поскольку ни в ней, ни в Правилах дорожного движения нет такого понятия, как "средняя скорость". Для привлечения к ответственности требуется фиксация правонарушения в конкретном месте и в конкретное время.

- Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо, - утверждает Ярослав Нилов.

Законопроектом вносятся изменения в статьи 1.5, 1.7, 1.8 и 12.9 КоАП РФ, предусматривающие, что административное взыскание может быть наложено только в случае фиксации нарушения - превышения установленной скорости движения, нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги - в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.

Некорректно также привлекать к ответственности по другим статьям КоАП РФ в случае фиксации с помощью автоматических комплексов изменения расположения транспортного средства на полосах движения в начале и в конце участка проезжей части, считает Ярослав Нилов. Напомним, что у нас такие комплексы фиксируют, по какой полосе автомобиль въехал и выехал из тоннеля. Если полоса изменилась - штраф. Никто при этом не учитывает, что на участке, где запрещено перестроение, могла произойти авария или пришлось уступить дорогу "скорой".

Надо сказать, что законопроект получил отрицательный отзыв правительства. Но тем не менее его поддержал Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Первый зампред этого комитета Вячеслав Лысаков также отметил, что люди получают штрафы без всяких законных оснований, поскольку понятия "средняя скорость" нет ни в правилах, ни в КоАП. А что касается отрицательного отзыва правительства, то он напомнил, что его инициатива о введении 50-процентной скидки на штрафы также не была поддержана правительством. А сейчас ее собираются распространить на все штрафы, прописанные в КоАП.