Катя Гордон обратилась в клинику из-за коллапса

Российская певица, радио- и телеведущая и юрист Екатерина Гордон, накануне своего 39-летия попавшая в жесткое ДТП, рассказала о новом бедствии.
Согласно информации, представленной в Instagram Екатерины, у нее случился "серьезный коллапс со слуховым нервом".
"Мы с Данилой (сын телеведущей - "РГ-Кинократия") оздоровились в клинике (откровенно говоря, у меня случился серьёзный коллапс со слуховым нервом... (как-нибудь расскажу) и мчим в Москву!" - сообщает Екатерина.
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Мы с @gordon.daniil оздоровились в @kivachclinic (откровенно говоря, у меня случился серьёзный коллапс со слуховым нервом... (как-нибудь расскажу) и мчим в Москву! Уууууу сколько у меня сил для судов и работы, уууууу сколько музыки в моем сердце. Успевайте отдыхать!!!! Занимайтесь здоровьем!!! Мы в семье постановили безглютеновое питание. И Если интересно буду рассказывать о том, почему я не люблю сладкое;))) #семья #безгрима #даниилгордон #катягордон
Добавляя: "Уууууу сколько у меня сил для судов и работы, уууууу сколько музыки в моем сердце".
И далее советуя подписчикам: "Успевайте отдыхать!!!! Занимайтесь здоровьем!!!". При этом Екатерина сообщает, что они в семье "постановили безглютеновое питание", и обещает - если юзерам будет это вот всё интересно - рассказывать о том, почему она не любит сладкое.
Катя Гордон родилась в Москве в 1980 году. С начала нулевых работала на радиостанциях "Маяк", "Культура", "Говорит Москва", других, ведущей на каналах О2ТВ, Первом, "Звезда", ТВЦ.
В 2013-м получила два "Золотых граммофона" - как автор музыки и слов за песню "Забирай рай" в исполнении Ани Лорак и как соавтор песни "Уходи по-английски" в исполнении Лорак и Григория Лепса.