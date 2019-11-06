Катя Гордон обратилась в клинику из-за коллапса

Российская певица, радио- и телеведущая и юрист Екатерина Гордон, накануне своего 39-летия попавшая в жесткое ДТП, рассказала о новом бедствии.

Согласно информации, представленной в Instagram Екатерины, у нее случился "серьезный коллапс со слуховым нервом".

"Мы с Данилой (сын телеведущей - "РГ-Кинократия") оздоровились в клинике (откровенно говоря, у меня случился серьёзный коллапс со слуховым нервом... (как-нибудь расскажу) и мчим в Москву!" - сообщает Екатерина.

Добавляя: "Уууууу сколько у меня сил для судов и работы, уууууу сколько музыки в моем сердце".

И далее советуя подписчикам: "Успевайте отдыхать!!!! Занимайтесь здоровьем!!!". При этом Екатерина сообщает, что они в семье "постановили безглютеновое питание", и обещает - если юзерам будет это вот всё интересно - рассказывать о том, почему она не любит сладкое.

Катя Гордон родилась в Москве в 1980 году. С начала нулевых работала на радиостанциях "Маяк", "Культура", "Говорит Москва", других, ведущей на каналах О2ТВ, Первом, "Звезда", ТВЦ.

В 2013-м получила два "Золотых граммофона" - как автор музыки и слов за песню "Забирай рай" в исполнении Ани Лорак и как соавтор песни "Уходи по-английски" в исполнении Лорак и Григория Лепса.