Киевский суд отложил рассмотрение дела Вышинского до 14 января

Суд в Киеве решил перенести заседание по делу исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского на 14 января 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую прокуратуру.

Ранее Вышинский проинформировал суд, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на его заседании в Киеве. Адвокат журналиста Игорь Мокин заявил, что защита будет просить о переносе заседания. В то же время прокуратура приняла во внимание сообщение защиты, что журналист находится на лечении.

"В этой связи Подольский районный суд города Киева перенес судебное заседание на 14.01.2020 года", - говорится в сообщении украинской прокуратуры.

Руководителя портала "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Российская сторона неоднократно заявляла, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Спустя год и три месяца, 28 августа, Вышинского освободили из-под стражи, а 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной он прибыл в Москву, где впоследствии занял должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня".