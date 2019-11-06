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06.11.2019 16:30
Рубрика: В мире

Киевский суд отложил рассмотрение дела Вышинского до 14 января

Текст: Александр Саможнев

Суд в Киеве решил перенести заседание по делу исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского на 14 января 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую прокуратуру.

Фото: Александр Корольков/РГ
Вышинский считает, что на Украине его могут осудить на 12-15 лет

Ранее Вышинский проинформировал суд, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на его заседании в Киеве. Адвокат журналиста Игорь Мокин заявил, что защита будет просить о переносе заседания. В то же время прокуратура приняла во внимание сообщение защиты, что журналист находится на лечении.

"В этой связи Подольский районный суд города Киева перенес судебное заседание на 14.01.2020 года", - говорится в сообщении украинской прокуратуры.

Руководителя портала "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Российская сторона неоднократно заявляла, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Путин поприветствовал Вышинского в Сочи

Спустя год и три месяца, 28 августа, Вышинского освободили из-под стражи, а 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной он прибыл в Москву, где впоследствии занял должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Отношения России и Украины
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