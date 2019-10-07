Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА "Россия сегодня"

Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.

В мае 2018 года Вышинского задержала Служба безопасности Украины (СБУ). Ему предъявили обвинение в госизмене и незаконном обороте оружия. Больше года Вышинский содержался под стражей, однако в конце августа 2019-го его освободили под личные обязательства, так и не прекратив дело, по которому ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В начале сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", в число которых вошел Вышинский.