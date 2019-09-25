Вышинский считает, что на Украине его могут осудить на 12-15 лет

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский считает высокой вероятность вынесения ему обвинительного приговора по делу о госизмене, которое заведено на журналиста на Украине. Такое мнение он высказал в среду в Совете Федерации.

"По-прежнему высока вероятность, что я могу быть признан виновным и осужден по статье 111 за госизмену на срок от 12 до 15 лет", - сказал он.

Напомним, Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Срок заключения по этим статьям может составить до 15 лет. 28 августа журналист был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства, но дело против него не прекращено. 7 сентября Вышинский прилетел в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.