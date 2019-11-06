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06.11.2019 10:48
Рубрика: Спорт

Куинси Промес признался в любви "Спартаку"

Текст: Максим Домчев

Нападающий амстердамского футбольного клуба "Аякс" Куинси Промес оставил комментарий под сообщением на странице московского "Спартака" в Instagram, в котором признался, что все еще любит свою бывшую команду.
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Вечером во вторник на странице "Спартака" была опубликована видеозапись о 100-м матче команды на домашнем стадионе в Тушино, который пришелся на встречу 15-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (0:1). В комментариях "красно-белых" среди прочих поздравили бывшие игроки команды Зе Луиш, Денис Глушаков, но наиболее трогательно это вышло у Промеса.

"Легендарный, я люблю тебя", - написал в комментариях под постом Промес на русском языке.

Позже голландский полузащитник рассказал о том, что постоянно следит за своим бывшим клубом.

"Писал ли это я лично? Конечно. Я подписан на аккаунт ("Спартака") и, когда увидел эту запись… Те воспоминания о нашем чемпионстве особенные для меня. Мои мысли всегда со "Спартаком", и я навсегда останусь частью этой большой семьи. Слежу ли я за командой? Конечно, я знаю все. Абсолютно все", - заявил Промес, чьи слова приводит "Чемпионат".

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В общей сложности в составе "красно-белых" он провел 135 игр и забил 66 мячей, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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