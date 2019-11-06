Лавров: Иран не нарушает договор о нераспространении ядерного оружия

Иран сокращает свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не нарушая договор о нераспространении. Все шаги Тегерана верифицируются МАГАТЭ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все шаги Ирана по сокращению упомянутых обязательств осуществляются с уведомлением МАГАТЭ и в присутствии инспекторов МАГАТЭ без каких-либо нарушений положений Договора о нераспространении ядерного оружия и положений так называемого дополнительного протокола к соглашению о гарантиях", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, российская сторона хорошо понимает, почему Тегеран сокращает свои обязательства​​​. Он снижает уровень выполнения обязательств, которые в соответствии с резолюцией Совета безопасности являются добровольными и напрямую завязаны на обязательства других стран обеспечивать законные экономические интересы Ирана.

Напомним, президент Ирана Хасан Роухани озвучил, что с 6 ноября его страна в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо. В этой связи в присутствии инспекторов МАГАТЭ была начата подача газа в центрифуги. Роухани также отметил, что все действия Ирана носят обратимый характер.