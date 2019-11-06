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06.11.2019 01:55
Рубрика: Спорт

"Лион" опередил "Зенит" после победы над "Бенфикой"

Текст: Максим Домчев
"Зенит" опустился на третье место после четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Российский клуб уступил "Лейпцигу" (0:2), а "Лион" обыграл "Бенфику" (3:1) и вышел на второе место.

Четвертый тур в группе G сложился неудачно для "Зенита". Команда не только проиграла "Лейпцигу", но и позволила "Лиону" опередить себя в турнирной таблице. Французский клуб дома принимал "Бенфику" и добился уверенной победы - 3:1.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Счет в матче уже на 4-й минуте открыли французы стараниями Йоакима Андерсена. Мемфис Депай еще до перерыва закрепил успех партнера. Харис Сеферович на 76-й минуте встречи возродил интригу, но Бертран Траоре в самом конце встречи снял все вопросы о победителе.

В турнирной таблице лидирует "Лейпциг", у "Лиона" - 7. "Зенит", набрав четыре очка, всего на балл опережает "Бенфику".

В группе Е "Ливерпуль" переиграл "Генк" (2:1), а "Наполи" и "Зальцбург" свой матч завершили вничью - 1:1. У английского клуба стало 9 очков, на балл отстает "Наполи". "Зальцбург" набрал всего 4 очка, "Генк" и вовсе только одно.

В группе F "Барселона" не смогла обыграть "Славию" (0:0), а "Боруссия" в зрелищном матче одержала волевую победу над "Интером" - 3:2. После четырех туров у "Барсы" 8 очков, на балл меньше у "Боруссии". "Интер" с четырьмя очками идет третьим, в активе "Слована" всего два балла.

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