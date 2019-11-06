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06.11.2019 09:48
Рубрика: Власть

МИД РФ: Вступление Северной Македонии в НАТО подорвет стабильность в Европе

Текст: Юрий Чернов

В российском дипломатическом ведомстве считают, что расширение членов НАТО, учитывая возможное скорое вступление в альянс Северной Македонии, подрывает стабильность в Европе. Как заявил в интервью РИА Новости директор 4-го Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, этот процесс ведет к усилению конфронтации, а также подрыву доверия.

"Позиция России относительно расширения НАТО хорошо известна. Этот процесс сам по себе носит деструктивный характер, подрывает доверие и стабильность на европейском континенте, ведет к усилению конфронтации. Вступление в альянс все новых членов, включая Северную Македонию, рассматриваем именно под этим углом зрения", - подчеркнул дипломат.

Досрочные выборы в Северной Македонии назначены на 12 апреля

При этом Пилипсон обратил внимание на то, что опасения на этот счет не связаны с гипотетической угрозой, которую могла бы представить Северная Македония, вступив в НАТО. В МИД считают, что эти процессы необходимо рассматривать в комплексе, принимая во внимание все риски для европейской безопасности. Эта безопасность, отметил дипломат, должна обеспечиваться совершенно иными методами, а "не вовлечением этой страны в антироссийскую политику и военное планирование альянса".

Напомним, что официальное вступление Северной Македонии в НАТО может произойти уже в декабре этого года, на очередном саммите альянса, который пройдет в Лондоне.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Северная Македония Международные организации НАТО Правительство МИД
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