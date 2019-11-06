Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня

На полпроцента планирует снизить финансовый регулятор Беларуси с 20 ноября ставку рефинансирования. Об этом сообщил 6 ноября источник в нацбанке РБ по итогам заседания его правления.

"С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5 до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10,75 до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,25 до 8% годовых", - уточнил Нацбанк.

Интенсивность инфляционных процессов в III квартале 2019 года в РБ продолжила замедляться, констатирует регулятор. По его оценке, в частности, "динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре 2019 года составила 5,3 процента, формируется в соответствии с прогнозными оценками Национального банка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5 процентов".

Как отметил источник в финансовом институте, принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики. Кроме того, указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт "обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2-х процентных пунктов. В последующем данные ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину", - уточнили в Нацбанке.