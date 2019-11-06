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06.11.2019 07:42
Рубрика: В мире

Обещавшие поднять крейсер "Дмитрий Донской" аферисты останутся в тюрьме

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Апелляционный суд Южного округа Сеула оставил без изменения приговор организаторам аферы с "золотым кладом" российского крейсера "Дмитрий Донской". Мошенники получили пять лет и четыре года тюрьмы соответственно.

Напомним, во второй половине прошлого года было заявлено о том, что в Южной Корее собираются поднять затонувший в 1905 году у берегов острова Уллындо российский крейсер "Дмитрий Донской". Утверждалось, что на борту корабля находятся "200 тонн золота", которые оценили в 120 миллиардов долларов.

Фото: depositphotos.com
Сингапурская компания намерена поднять "Дмитрий Донской" совместно с РФ

Власти РФ сразу заявили, что корабль нельзя поднимать без согласования с Россией, так как он является воинским захоронением. Кроме того, многие вспомнили, что 16 лет назад было сделано аналогичное заявление по поводу баснословного "клада" на российском крейсере, но все оказалось аферой. Но в Корее все же нашлись люди, которые и на этот раз поверили мошенникам, вложив в операцию по подъему корабля 9 миллиардов вон (7,5 миллиона долларов). Результат оказался таким же, как и полтора десятка лет назад - никто корабль не поднял, а организаторы аферы были арестованы. Суд первоначально приговорил главных организаторов к различным срокам тюремного заключения, но они опротестовали решение, подав на апелляцию.

Если подходить с формальной точки зрения, то апелляционный суд по Южному округу Сеула отменил приговор суда нижестоящей инстанции, постановив, что действия бывшего президента компании "Синиль Груп", который заявил о намерении поднять крейсер "Дмитрий Донской", надо рассматривать не как одно, а как два отдельных преступления. В итоге 51-летний бывший вице-президент "Синиль Груп" по фамилии Ким получил за одно преступление три года тюрьмы, а за другое - еще два года. В общей сумме он приговорен к пяти годам лишения свободы. Но именно столько же ему присудил и суд нижестоящей инстанции, правда, рассмотрев все как единое дело.

Фото: Архив фотографий кораблей русского и советского ВМФ
Затонувший крейсер "Дмитрий Донской" показали на видео

Ничего не изменилось и для другого основного фигуранта дела - 58-летнего Хо, который значился главой "Международной биржи "Корабль "Дмитрий Донской". Апелляционный суд признал верным решение суда нижней инстанции, сохранив для Хо приговор в виде четырех лет лишения свободы. Отметим, что на апелляцию подали как сам Хо, так и представители прокуратуры, но оба ходатайства были отклонены.

Отметим, что для получения денег от доверчивых людей мошенники объявили о начале выпуска криптовалюты "Синиль Голд Коин". Хотя власти Кореи, российские и местные эксперты сразу заявили, что сообщения о "200 тонн золота" на борту крейсера "Дмитрий Донской" не соответствуют действительности, но несколько десятков людей не смогли устоять перед обещаниями "увеличить их инвестиции в несколько сотен раз". Они вложили в криптовалюту в пересчете на деньги США около 7,5 миллиона долларов, а потом в дело вмешались полиция и прокуратура Южной Кореи.

Примерно полтора месяца назад апелляционный суд Сеула по Южному округу сохранил приговор и для экс-президента "Синиль Груп" 49-летней Рю Сан Ми. Она получила два года тюрьмы. Впрочем, как с сожалением констатируют некоторые специалисты, высока вероятность, что реальные "идейные вдохновители" и организаторы этой аферы смогли уйти от наказания, так как находились за границей.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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