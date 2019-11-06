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Red Dead Redemption 2 "споткнулась" об ПК, но уже есть решение

Текст:   Богдан Бобров
06.11.2019,  
11:30
Фото: Rockstar games Фото: Rockstar games
Фото: Rockstar games

Старт долгожданной ПК-версии Red Dead Redemption 2 оказался смазанным из-за критических ошибок, которые не только мешают нормальной игре, но могут и вовсе не позволить ее запустить. Об этом сообщает Polygon.

Первая связана с фирменным клиентом Rockstar Games Launcher - при попытке запуска он может постоянно сообщать, что "игра неожиданно закрылась".

Второй баг возникает уже непосредственно в самой игре - загрузка становится "бесконечной", либо же в итоге приводит к вылету на рабочий стол.

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Надо отдать разработчикам должное - спустя некоторое время на странице поддержки появилось сообщение о том, что большая часть неприятностей может быть решена банальной установкой свежих драйверов для видеокарт.

Кроме того, обновления были оперативно внесены непосредственно в сам лаунчер, что, по заверениям авторов, должно устранить проблемы с запуском.

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