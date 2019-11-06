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06.11.2019 23:52
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Юрий Семин: Это поражение - в актив нашей команде

Текст: Илья Соболев
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды от "Ювентуса" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Железнодорожники" почти весь матч удерживали ничейный результат, пропустив решающий гол на третьей добавленной минуте игры.

Юрий Семин: Первый момент - разочарование. Могли очки взять, могли выиграть, но могли и проиграть. Но я благодарен игрокам. Это был хороший матч, даже, может, лучше, чем хороший матч. Они выполняли все задачи, которые мы ставили. Неожиданный первый гол, на который игроки очень хорошо психологически отреагировали. Думаю, хотя это и поражение - оно в актив нашей команде. Хороший матч, но не сложилось. Наверное, в последние минуты фон усталости сыграл определенную роль. А так еще раз поблагодарю игроков, которые играли душой.

Как вы решились на такую атакующую тактику?

Фото: РИА Новости.
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Юрий Семин: Очень просто. На футбольном поле должны появляться лучшие игроки. По физическому состоянию, другим компонентам. А дальше уже идет тактика.

Отличный матч провел Алексей Миранчук. Как удержать его в "Локомотиве"?

Юрий Семин: Он должен оставаться в "Локомотиве". Миранчук и "Локомотив" - это единое целое. Болельщики его любят. Куда ему перейти? В "Ювентус"? В "Барселону"? Туда - пожалуйста. То же самое касается Антона Миранчука.

Сегодня вы сыграли бодрее, чем в предыдущих трех матчах. Дальше мы увидим от "Локомотива" такой же футбол?

Юрий Семин: Я не могу ничего сказать. Что значит: бодрее? Мы в каждом матче играли бодро. Это зависит от многих факторов. От кондиций. Что значит: смелее - не смелее? Там "Ювентус" дал нам меньше возможностей атаковать. Еще один момент. Я восхищен игроками, как они вели единоборства с футболистами "Ювентуса", игроками мирового уровня. Кстати, по поводу Дугласа Косты, который нам забил. Когда я тренировал киевское "Динамо", он все время так забивал за "Шахтер".

Гилерме уже не в первый раз нервничает, допускает ошибки вроде той, из-за которой "Локомотив" пропустил первый мяч. Вас такие моменты выбивают из колеи.

Фото: Reuters
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Юрий Семин: В первый раз у него такое. Когда еще? Я что-то не помню. А сколько раз он выручил. Меня эта ситуация не выбила. Его тоже. Но важно, как на это все отреагировала команда. А она зарядилась энтузиазмом отыграться. А потом, как бьет Роналду. Посмотрите, с какой скоростью мяч летит.

Сегодня Роналду провел плохой матч. Как настраивали команду на Криштиану?

Юрий Семин: Мы настраивали команду на "Ювентус", а не на Роналду. Как он сыграл плохой матч? Он первый гол организовал. Он играет или хорошо, или очень хорошо. Благодарим итальянский клуб, будем болеть, чтобы в финале Лиги чемпионов сыграл или "Ювентус", или мадридский "Атлетико".

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