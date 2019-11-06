Костромские автомобилисты потребовали от депутатов областной Думы отменить "драконовские штрафы" за парковку личного транспорта в неположенных местах во дворах домов.

Принимали - веселились...

Новые ставки за нарушение правил парковки Костромская областная дума приняла в апреле этого года. По решению депутатов с 1 мая за размещение машин на газонах, детских и спортивных площадках штрафы для автовладельцев выросли до пяти тысяч рублей. Юридические и должностные лица за то же нарушение начали платить по десять тысяч.

В Думе пояснили, что с принятием новой редакции регионального Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) более суровое наказание появилось и для тех, кто, к примеру, долго греет машину зимой под окнами соседей, моет ее или устраивает во дворе мини-автомастерскую. Тех автовладельцев, чьи сломанные машины во дворах превратились в "подснежники" и мешают уборке снега или вывозу мусора с контейнерных площадок, также начали штрафовать на пять тысяч рублей. Если забытый во дворе автохлам принадлежит юрлицу, то штраф может составить до 30 тысяч рублей.

Комментируя принятие закона, депутат Дмитрий Зафиров отметил, что внесенные в КоАП поправки "направлены на улучшение климата в городе и области".

- Это как правила хорошего тона, - пояснил он. - Нельзя заставить человека вести себя хорошо, но его можно научить этому. Система штрафов должна быть предупредительной: мы заранее уведомляем и только после этого можем наказывать. На одной из консультаций с нами губернатор сказал, что кодексу надлежит быть жестким, но справедливым. Примерно так и получилось. Наши жители должны понимать: это все делается для общего блага, потому что надо приводить город и область в порядок.

Ранее за ужесточение наказаний за неправильную парковку во дворах активно выступали экологические активисты и жители, не имеющие авто. Они заявляли, что машин в Костроме стало столько, что людям нечем дышать, а детям негде играть: практически повсеместно дворы многоэтажек превратились в незаконные хранилища легкового и даже грузового транспорта.

- Для наведения порядка иногда нужно применять и меры дисциплинарного наказания - чтобы можно было спокойно дышать, чтобы дети наши росли в нормальных условиях и были газоны, а не парковки на них, - подчеркнул председатель Костромской областной думы Алексей Анохин. - Поэтому основная задача кодекса - в соблюдении баланса интересов граждан, органов власти и местного самоуправления. Во время подготовки новой редакции было много споров о величине штрафов. В итоге обновленный Административный кодекс поможет нам не пополнить бюджет, а навести порядок.

Посчитали - прослезились

Однако вопреки благим намерениям законодателей с реализацией закона на местах возникли проблемы. Уже через месяц после вступления документа в действие администрация Костромы закупила для сотрудников управления муниципальных инспекций новую систему автоматической фиксации правонарушений под названием "Паркнет". Для эффективности ее работы чиновников снабдили специальными планшетами, которые автоматически определяют GPS-координаты и фиксируют размещение авто на газоне. Снятые инспекторами материалы автоматически поступают в ГИБДД. Там выявляют владельцев неправильно припаркованных автомобилей и присылают им "письма счастья" со штрафами за неправильную парковку.

Стоимость места в подземном паркинге сопоставима с покупкой нового авто

За первые полтора месяца работы инспекторы составили на костромских водителей 150 протоколов на общую сумму порядка 750 тысяч рублей. Однако в некоторых дворах новейшая система неожиданно дала сбой. Как сообщили в Свердловском райсуде Костромы, в сентябре работа системы "Паркнет" стала предметом спора. На одной из улиц инспекторы сфотографировали оставленную на газоне машину. Из-за допущенной технической ошибки одна из цифр госномера считалась неправильно. В результате штраф в пять тысяч рублей за нарушение правил парковки пришел не владельцу авто, а совершенно постороннему человеку. Чтобы доказать свою невиновность, несправедливо наказанному костромичу пришлось обратиться в суд. Рассмотрев материалы дела, тот освободил заявителя от уплаты штрафа.

В мэрии пояснили, что проблема с техническим сбоем системы фиксации нарушений ПДД "носит единичный характер". Между тем поток жалоб на "Паркнет" начал нарастать как снежный ком. При средней зарплате в регионе 27 тысяч рублей в месяц пятитысячный штраф за парковку на газоне оказался для многих автовладельцев очень чувствительным ударом по кошельку.

Предложили дать "задний ход"

Как рассказал депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов, на заседании ТОСа в микрорайоне Черноречье 25 октября автомобилисты буквально атаковали его обращениями по поводу парковки.

- Тот факт, что размер штрафа за парковку на газонах вырос до пяти тысяч рублей, вызвал бурную реакцию жителей микрорайона, - пояснил Владимир Михайлов. - Я вышел в областную Думу с законодательной инициативой о внесении изменения в статью 2.6 Кодекса области об административных правонарушениях. Предложил на первый раз выносить предупреждение, а уже за повторное нарушение налагать штраф от тысячи до пяти тысяч рублей. Но со смягчением штрафных санкций проблема нехватки парковок никуда не исчезнет. Решить ее можно, выделив места для организации стоянок личного автотранспорта.

Несколько лет назад архитекторы предлагали обеспечить Кострому сетью подземных многоуровневых парковок, однако инвестора для реализации проекта не нашлось. За последние пять лет на территории областного центра ввели в эксплуатацию несколько новостроек с подземными паркингами, однако застройщики испытали сложности с продажей парковочных мест. При средней стоимости наземного 22-метрового гаража в 300-600 тысяч рублей цена места на подземной парковке почти втрое выше и сопоставима с покупкой нового авто. Автомобилисты, которые не могут себе позволить такие траты, массово оставляют машины вдоль дорог и во дворах домов вне официально оборудованных парковок.

- Драконовская система штрафов в Костроме затронула сотни людей, - поделился видением ситуации с корреспондентом "РГ" Алексей Серов, автомобилист с 20-летним стажем. - Только среди моих соседей пострадали уже пятеро. Люди возмущены! Наказывают за парковку на газоне несправедливо: во многих местах парковаться больше вообще негде. А мэрия не спешит создавать нормальные бесплатные стоянки. Чиновникам намного выгоднее не решать проблему, а драть три шкуры с автовладельцев. Я считаю, что штрафы по 5000 рублей за газон, где других мест парковки нет, надо отменять, а чиновникам вместо продажи земли под точечную застройку домов-"муравейников" надо думать в первую очередь о создании парковок, которых в Костроме катастрофически не хватает.

Кстати

В начале лета мэрия Костромы разместила на своем официальном сайте объявление о выделении земли под организацию автостоянок. Для парковок власти предложили всем желающим около 20 бесплатных и 10 платных участков на улицах Советской, Индустриальной, Димитрова, Голубкова, Бульварной и других, а также в Кирпичном проезде, на Речном проспекте, на площади Конституции, в микрорайонах Юбилейном, Якиманиха, Паново и в Давыдовском. Заявки на обустройство парковок принимают в управлении имущественных и земельных отношений на площади Конституции в Костроме.

Между тем

По уровню автомобилизации Костромская область занимает 53-е место в России. На каждую тысячу человек здесь приходится 292,7 личного авто. По данным властей, в регионе насчитывается более 8700 многоквартирных домов. Исходя из численности населения региона в 637,3 тысячи человек, возле каждой многоэтажки должна быть оборудована парковка либо гаражи в среднем на 22 машины. Многие дворы, особенно в кварталах старой застройки, для хранения такого количества техники не приспособлены.