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06.11.2019 14:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери семь сотрудников "Почты России" пострадали в ДТП

Текст: Татьяна Ткачева (Тверь)

Почтовый УАЗик столкнулся с грузовиком Ford утром 6 ноября на проспекте 50 лет Октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Тверской области.

Под Курском в ДТП с грузовиком погибли пять человек

Пострадали семь человек, все они ехали в автомобиле "Почте России". По предварительной информации, трое находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Почтовые отправления из УАЗика перегрузили в другой автомобиль для своевременной доставки адресатам. В пресс-службе "Почты России" подчеркнули, что перед выездом на маршрут следования все водители служебного транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, автомобиль также был исправен.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
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