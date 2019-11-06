В Твери семь сотрудников "Почты России" пострадали в ДТП

Почтовый УАЗик столкнулся с грузовиком Ford утром 6 ноября на проспекте 50 лет Октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Тверской области.

Пострадали семь человек, все они ехали в автомобиле "Почте России". По предварительной информации, трое находятся в тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Почтовые отправления из УАЗика перегрузили в другой автомобиль для своевременной доставки адресатам. В пресс-службе "Почты России" подчеркнули, что перед выездом на маршрут следования все водители служебного транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, автомобиль также был исправен.