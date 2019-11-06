Чувашские школьники, открывшие остров в Арктике, придумали ему имя

Двое чувашских школьников, открывшие недавно остров в Арктике, хотят дать ему имя своего земляка, космонавта Андрияна Николаева.

Об этом сообщает РИА Новости. Один из мальчиков Никита Ильин пояснил агентству, что он и его друг Павел Михайлов, с которым они совершили открытие, учатся в школе имени Андрияна Николаева в селе Шоршелы. Здесь родился и был похоронен третий советский космонавт.

Сами ребята увлекаются космонавтикой, физикой и математикой.

Напомним, девятиклассники обнаружили новый остров, анализируя географические карты и космические снимки акватории Карского моря. Он образовался в результате глобального потепления.