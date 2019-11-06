Ученые выявили новую опасность курения

Курение повышает риск душевных расстройств, заявили генетики из Великобритании. Об этом пишет Psychological Medicine.

После анализа ДНК около 500 тысяч людей исследователи пришли к выводу, что имеющие никотиновую зависимость, в среднем, в два раза чаще страдают от депрессии и шизофрении.

Специалисты предположили, что такое влияние сигарет на мозг связано с нарушением работы двух важных сигнальных молекул. Речь о серотонине и дофамине, которые влияют на развитие шизофрении и депрессии.

Ранее исследователи из США выяснили, что самыми опасными для здоровья являются сигареты без фильтра. Они почти в два раза увеличивают риск смерти от рака легких.