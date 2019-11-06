В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с второклассницей

В новосибирской школе №183, которую проверяют правоохранительные органы из-за обиженной второклассницы, ввели запрет на праздничные чаепития.

После скандала из-за несданных на нужды класса денег конфликтующим родителям предложено пройти курс психологической помощи.

- Мы организовали педагогическое расследование, создали карту психологического сопровождения, но она может работать в том случае, если родители согласятся на работу с психологом, - отметила директор школы Наталья Пермякова. - Пока что речь идет о том, чтобы психолог начал именно с родителей. Взаимные обвинения переросли в настоящую травлю, это становится очевидно, если почитать, что пишут люди в комментариях. Но никакой конфликт родителей не должен отражаться на детях.

Все началось с публикации в соцсетях, где тетя одной из второклассниц рассказала, как ее племянницу "затравила" одна из представительниц родительского комитета. Якобы та собирала деньги на праздник, однако отказалась предоставить чеки и какую-либо отчетность. Родители одной из девочек решили не "скидываться" на таких условиях, после чего организатор праздника сначала отсадила ребенка за отдельный стол, а потом не дала ей стакан. Все закончилось детскими слезами и обращением к психологу.

При этом присутствовавшие на чаепитии родители утверждают: никто ребенка до слез не доводил, все прошло максимально корректно. Где в этой истории правда, а где вымысел, теперь придется разбираться полиции. Стражи порядка уже приходили в школу, опросили свидетелей, а так же двух мам: представительниц "враждующих" семейств. Впрочем, конфликт матерей, который длится уже довольно долго, по словам Натальи Пермяковой, никак не сказывается на дружбе их дочерей-одноклассниц.

Полиция начала проверку инцидента. Представитель родительского комитета, которую изначально обвинили в том, что она выгоняла девочку из-за общего стола, сама обратилась в прокуратуру и попросила защитить ее честь и достоинство. Проверка по этому обращению начнется на следующей неделе.