В Омске открылся филиал Эрмитажа

"Эрмитаж-Сибирь" расположился в одном из исторических зданий центра Омска. Постройка 1914 года выполнена в стиле неоклассицизма и состоит из двух корпусов.
- Основанный Петром I Омск, по историческим, географическим и иным параметрам в наибольшей степени подошел для создания центра в Сибири, - считает директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Божьим проведением можно считать и тот факт, что во время реконструкции здания были найдены артефакты - останки древнего воина бронзового века. Очень символично, когда строится музей, обнаружить шедевры древнего искусства.
Первая экспозиция, представленная в рамках эксперимента "Сжимая рукоять меча…", посвящена воинской культуре и оружейным традициям Ближнего Востока. Однако философия экспозиции, в которой выставлено более 400 экспонатов, вполне мирная. В старину в знак дружбы и согласия было принято дарить оружие, многие образцы которого были настоящими произведениями искусства.
- В экспозиции представлены не только уникальные клинки и мечи, но и произведения живописи, графики, археологические артефакты, медали и монеты. По экспонатам можно читать историю восточных культур и империй, в том числе и Российской, - пояснил "РГ" куратор выставки Всеволод Образцов.
Первые экскурсии в новом музее проведут научные сотрудники Государственного Эрмитажа.
По задумке создателей Центр будет не только демонстрировать уникальные коллекции Эрмитажа. В нем разместится театр живописи, художественные мастерские, фондохранилище, детский образовательный центр. А еще откроется кинотеатр виртуальной реальности.
В центре будут активно использовать современные цифровые технологии, проводить виртуальные научные видеоконференции, дискуссии, мастер-классы. Стоимость взрослого билета в "Эрмитаж-Сибирь" составит 300 рублей, пенсионного - 150, студенческого - 70, школьного - 50 рублей.