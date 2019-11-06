В Омске открылся филиал Эрмитажа

В Омске свою работу начал музей-спутник Эрмитажа. Задача проекта - сохранить единое культурное пространство на территории всей России. Такие новые центры, ориентированные на людей разного возраста, профессий и национальностей, - это возможность приобщить их к истокам мировой истории и культуры, - считают авторы уникального эксперимента, не имеющего аналогов в мире.

Михаил Пиотровский: Омск в наибольшей степени подошел для создания центра в Сибири. Фото: Евгений Кармаев

"Эрмитаж-Сибирь" расположился в одном из исторических зданий центра Омска. Постройка 1914 года выполнена в стиле неоклассицизма и состоит из двух корпусов.

Первые экскурсии в новом музее проведут научные сотрудники Государственного Эрмитажа

- Основанный Петром I Омск, по историческим, географическим и иным параметрам в наибольшей степени подошел для создания центра в Сибири, - считает директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Божьим проведением можно считать и тот факт, что во время реконструкции здания были найдены артефакты - останки древнего воина бронзового века. Очень символично, когда строится музей, обнаружить шедевры древнего искусства.

Первая экспозиция, представленная в рамках эксперимента "Сжимая рукоять меча…", посвящена воинской культуре и оружейным традициям Ближнего Востока. Однако философия экспозиции, в которой выставлено более 400 экспонатов, вполне мирная. В старину в знак дружбы и согласия было принято дарить оружие, многие образцы которого были настоящими произведениями искусства.

- В экспозиции представлены не только уникальные клинки и мечи, но и произведения живописи, графики, археологические артефакты, медали и монеты. По экспонатам можно читать историю восточных культур и империй, в том числе и Российской, - пояснил "РГ" куратор выставки Всеволод Образцов.

Первые экскурсии в новом музее проведут научные сотрудники Государственного Эрмитажа.

По задумке создателей Центр будет не только демонстрировать уникальные коллекции Эрмитажа. В нем разместится театр живописи, художественные мастерские, фондохранилище, детский образовательный центр. А еще откроется кинотеатр виртуальной реальности.

В центре будут активно использовать современные цифровые технологии, проводить виртуальные научные видеоконференции, дискуссии, мастер-классы. Стоимость взрослого билета в "Эрмитаж-Сибирь" составит 300 рублей, пенсионного - 150, студенческого - 70, школьного - 50 рублей.