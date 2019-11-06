"Аэрофлот" вернул владельцам золотых карт доступ к ВИП-залам трех аэропортов

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о восстановлении бесплатного доступа для обладателей золотых карт компании в ВИП-залы трех аэропортов - Магаса, Нижневартовска и Владивостока.

Ранее крупнейший российский авиаперевозчик прекратил обслуживание держателей своих золотых карт в бизнес-залах 18 региональных аэропортов. Эти ограничения коснулись воздушных гаваней в Анапе, Астрахани, Барнауле, Владивостоке, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Салехарде, Самаре, Саратове, Хабаровске и Якутске.

Причиной такого решения "Аэрофлот" назвал высокие цены, выставляемые сервис-холдингами аэропортов, и несопоставимые с низким качеством обслуживания. В качестве компенсации пассажиры "Аэрофлота" и входящих в группу авиакомпаний "Аврора" и "Россия" получили по 3000 миль на свои карты.

20 сентября "Аэрофлот" возобновил доступ для участников своей программы лояльности золотого уровня в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова.